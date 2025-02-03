Горку для тюбингов и сноубордов в "Лужниках" закрыли из-за теплой погоды

Фото: телеграм-канал "Московский спорт"

Горка для тюбингов и сноубордов в спорткомплексе "Лужники" закрывается на весь зимний период из-за аномально теплой погоды и частых оттепелей. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента спорта.

В ведомстве объяснили, что безопасность катания посетителей на горке находится под угрозой из-за отсутствия стабильного снежного покрова.

Причиной аномально теплой зимы в Центральной России может быть явление Ла-Нинья в Тихом океане, считает ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Это атлантические циклоны, которые смещаются более северными траекториями, принося в регион теплый и влажный атлантический воздух, оставляя арктический холод на севере.

Оттепель сохранится в столичном регионе в первые дни февраля, заявлял ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Температура днем будет колебаться около 0–4 градусов, а ночью будет на уровне 0 градусов.

