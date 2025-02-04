Более 100 тысяч газовых плит проверили в Москве с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сотрудники комплекса городского хозяйства (КГХ) осмотрели более 100 тысяч газовых плит в Москве с начала 2025 года, рассказал заммэра Петр Бирюков.

Специалисты проверили работоспособность и соответствие требованиям безопасности устройств.

"При обнаружении нарушений газовики исключают угрозу безопасности и дают рекомендации по дальнейшей эксплуатации и ремонту", – цитируют вице-мэра в телеграм-канале КГХ.

В комплексе подчеркнули, что вопросы газовой безопасности находятся на особом контроле, поэтому плановое техобслуживание всего газифицированного жилого фонда проводится ежегодно.

В столице примерно 1,8 миллиона семей используют газовые плиты. При этом за техническое состояние и замену газового оборудования отвечает владелец или арендатор жилого помещения.

Срок эксплуатации газовой плиты составляет примерно 10–12 лет, уточнили в КГХ. По истечении этого периода происходит износ газовых кранов, деформация рассекателей горелок и нарушение теплоизоляции духового шкафа. Это делает невозможным обеспечение безопасной работы приборов и требует их замены.

Кроме того, такая плита должна быть обязательно оборудована системой "газ-контроль", которая приостанавливает подачу газа, если пламя в горелке погасло.

Всего в этом году специалисты проверят около 1,8 миллиона газовых плит в Москве. В ходе проверок эксперты уделят особое внимание состоянию внутридомового газопровода и газовых приборов в квартирах.

Информация о датах и времени проведения проверок размещается на информационных стендах в подъездах и дворах. Москвичи могут узнать подробности о проверках на официальном сайте АО "Мосгаз" или в специальном телеграм-боте компании.