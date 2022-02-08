В ОП прокомментировали слова Байдена о "Северном потоке – 2"

Фото: AP Photo/Alex Brandon
Президенту США Джо Байдену удобно использовать тему остановки "Северного потока – 2" в случае вторжения, потому что Россия не собирается нападать на Украину. Такое мнение в беседе с RT высказал член Общественной палаты РФ Никита Данюк.
По его мнению, США выгодно показать, что нападение не было совершено именно благодаря их усилиям. При этом, отметил эксперт, Байден пытается реабилитироваться за историю с "Северным потоком – 2".
"Еще совсем недавно он вместе с Белым домом выступал против включения санкций в отношении проекта в оборонный бюджет, не собираясь портить отношения с немцами, тему вывел из переговорной повестки", – напомнил Данюк.
Теперь же, подчеркнул член Общественной палаты, Байден пытается выглядеть президентом, который не отступит от своих убеждений.
Ранее Байден заявил, что газопроводу "Северный поток – 2" будет положен конец в случае гипотетической агрессии России против Украины. Журналисты между тем напомнили политику, что судьбу газопровода определяет не Вашингтон, а Берлин, в ответ на это Бадйен заверил, что Соединенные Штаты смогут это сделать, пообещав компенсировать Европе часть российского газа в случае перебоев с поставками.
Акции "Газпрома" выросли после завершения постройки "Северного потока – 2"
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: