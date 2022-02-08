В ОП прокомментировали слова Байдена о "Северном потоке – 2"

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Президенту США Джо Байдену удобно использовать тему остановки "Северного потока – 2" в случае вторжения, потому что Россия не собирается нападать на Украину. Такое мнение в беседе с RT высказал член Общественной палаты РФ Никита Данюк.

По его мнению, США выгодно показать, что нападение не было совершено именно благодаря их усилиям. При этом, отметил эксперт, Байден пытается реабилитироваться за историю с "Северным потоком – 2".

"Еще совсем недавно он вместе с Белым домом выступал против включения санкций в отношении проекта в оборонный бюджет, не собираясь портить отношения с немцами, тему вывел из переговорной повестки", – напомнил Данюк.

Теперь же, подчеркнул член Общественной палаты, Байден пытается выглядеть президентом, который не отступит от своих убеждений.

Ранее Байден заявил, что газопроводу "Северный поток – 2" будет положен конец в случае гипотетической агрессии России против Украины. Журналисты между тем напомнили политику, что судьбу газопровода определяет не Вашингтон, а Берлин, в ответ на это Бадйен заверил, что Соединенные Штаты смогут это сделать, пообещав компенсировать Европе часть российского газа в случае перебоев с поставками.

