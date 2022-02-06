НАТО изучает возможность строительства газопровода для снижения зависимости от РФ – СМИ

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НАТО изучает возможность строительства газопровода, который бы соединил испанскую Каталонию с Францией и позволил бы снизить зависимость Центральной Европы от российского газа, сообщает газета la Vanguardia со ссылкой на свои источники в правительстве королевства.

По данным издания, инициативу по созданию газопровода Midcat еще три года назад заблокировали испанские и французские регулирующие органы, поскольку посчитали, что его строительство не было бы рентабельным в контексте быстрой замены газа возобновляемыми источниками энергии.

Газета также пишет, что вопрос о возможном "перезапуске нового трансграничного соединения с Францией" сейчас находится на рабочих столах стран НАТО. Также говорится, что Германия очень заинтересована в проекте, поскольку высокая зависимость ФРГ от российского газа "теперь представляется одной из главных геостратегических слабостей Евросоюза".

"США настойчиво давят, чтобы Берлин включил приостановку на неопределенный срок газопровода "Северный поток – 2" в пакет угроз в отношении России", – говорится в сообщении.

Ранее газета The Times сообщила, что чиновники из правительства Великобритании считают, что Россия может сократить поставки газа в Европу в случае введения против Москвы санкций из-за ситуации на Украине.

По информации издания, министры британского кабмина ранее приняли участие в совещании, на котором рассматривался вопрос о влиянии возможного сокращения поставок российского газа на цены в Соединенном Королевстве. Чиновники пришли к выводу, что Великобритания в этом случае может столкнуться с рекордными ценами на газ и бензин.