Глава Еврокомиссии связала вопрос запуска "Северного потока – 2" с действиями РФ

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Вопрос запуска газового трубопровода "Северный поток – 2" полностью зависит от дальнейших действий Москвы, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Об этом сообщает Handelsblatt.

"В этом остром кризисе все будет зависеть от позиции России. <...> РФ оказывает военное давление на Украину и использует газ в качестве рычага воздействия на нас (Евросоюз. – Прим. ред.)", – сказала она.

Фон дер Ляйен выразила мнение, что "Северный поток – 2" следует оставить в санкционных списках. Также она сообщила, что ЕК подготовила новый пакет экономических и финансовых санкций в отношении Москвы.

Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что газопровод "Северный поток – 2" будет остановлен, если Россия решит вторгнуться на Украину. Она добавила, что власти США находятся в тесном контакте с Германией по данному вопросу.