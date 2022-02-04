Глава Еврокомиссии связала вопрос запуска "Северного потока – 2" с действиями РФ

Фото: ТАСС/Петр Ковалев
Вопрос запуска газового трубопровода "Северный поток – 2" полностью зависит от дальнейших действий Москвы, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Об этом сообщает Handelsblatt.
"В этом остром кризисе все будет зависеть от позиции России. <...> РФ оказывает военное давление на Украину и использует газ в качестве рычага воздействия на нас (Евросоюз. – Прим. ред.)", – сказала она.
Фон дер Ляйен выразила мнение, что "Северный поток – 2" следует оставить в санкционных списках. Также она сообщила, что ЕК подготовила новый пакет экономических и финансовых санкций в отношении Москвы.
Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что газопровод "Северный поток – 2" будет остановлен, если Россия решит вторгнуться на Украину. Она добавила, что власти США находятся в тесном контакте с Германией по данному вопросу.
Первую нитку газопровода "Северный поток – 2" заполнили техническим газом
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: