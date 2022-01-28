Песков прокомментировал шутку Нуланд о прокачке водки по "Северному потоку – 2"

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В Кремле уверены, что реплика заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд о поставках водки по газопроводу "Северный поток – 2" была шуткой. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Я не склонен к тому, чтобы защищать госпожу Нуланд, она не относится к нашим большим друзьям, скорее к нашим большим критикам, но все-таки она такого заявления не делала. Она пошутила на реплику журналиста, это не является заявлением", – цитирует представителя Кремля "Интерфакс".
По его словам, лучше, чтобы на Западе шутили, чем занимались нагнетанием напряженности.
"Давайте не будем с вами заходиться в экстазе. Хотя бы хоть какие-то попытки шутить – это уже позитив этой ситуации", – сказал Песков.
Ранее сообщалось, что заместитель госсекретаря Виктория Нуланд пошутила о российском газопроводе "Северный поток – 2". На выступлении перед журналистами в Госдепартаменте журналист Мэтт Ли заявил, что трубопровод уже готов к прокачке чего угодно – газа, оливкового масла или водки. "Водка – это было бы неплохо", – улыбнулась в ответ Нуланд.
Первую нитку газопровода "Северный поток – 2" заполнили техническим газом
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