В США пригрозили остановить "Северный поток – 2" в случае вторжения России на Украину

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Газопровод "Северный поток – 2" будет остановлен, если Россия решится вторгнуться на Украину. Об этом сообщила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

Как передает ТАСС, свое заявление Нуланд сделала на выступлении перед журналистами в Госдепартаменте.

"Если Россия вторгнется на Украину, то так или иначе "Северный поток – 2" не будет продвигаться вперед", – подчеркнула замгоссекретаря.

Она добавила, что власти Соединенных Штатов находятся в тесном контакте с союзниками из Германии по данному вопросу.

Ранее официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что власти США намерены исключить возможность запуска газопровода "Северный поток – 2" в случае дальнейшей эскалации кризиса вокруг Украины.

Представитель Госдепа при этом признал, что администрация США использует газопровод в качестве рычага давления на Россию.

До этого депутат бундестага, член комитета по вопросам энергетики и климата Штеффен Котре заявил, что немецкое правительство не должно препятствовать сертификации газопровода, чтобы не ставить под угрозу энергоснабжение Европы.

Кроме того, глава МИД ФРГ Анналена Бербок утверждала, что причиной остановки процесса сертификации "Северного потока – 2" является то, что газопровод пока не соответствует требованиям Евросоюза. В то же время она отмечала, что вопрос о запуске проекта носит геополитический характер.