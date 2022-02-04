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Политика

06:53

В Германии назвали условие для остановки "Северного потока – 2"

экономика политика за рубежом

Фото: depositphotos/EvgeniyShkolenko

Экс-глава немецкого МИД, бывший вице-канцлер ФРГ Зигмар Габриэль заявил, что "Северный поток – 2" может быть остановлен в том случае, если Соединенные Штаты предложат что-то взамен.

"Было бы довольно глупо снять этот проект с обсуждения сейчас. Потому что если вы хотите вести переговоры, то вам нужно что-то предложить. Я уверен, что США думают так же", – сказал он в беседе с Wirtschafts Woche.

Габриэль подчеркнул, что всегда серьезно воспринимал строительство российского газопровода. Он напомнил, что и в прошлом США постоянно выступали против германо-российских трубопроводов, вводя против них санкции.

"Нынешний госсекретарь Энтони Блинкен даже написал книгу о "Сибирском трубопроводном кризисе" в 1987 году", – заключил политик.

Ранее премьер-министр федеральной земли Мекленбург – Передняя Померания Мануэла Швезиг призвала как можно скорее сертифицировать "Северный поток – 2". Она добавила, что ФРГ следует сосредоточиться на диалоге и экономическом взаимодействии с Россией, поскольку поставки российского газа позволят Германии совершить переход к возобновляемым источникам энергии.

До этого депутат бундестага, член комитета по вопросам энергетики и климата Штеффен Котре заявил, что немецкое правительство не должно препятствовать сертификации "Северного потока – 2", чтобы не ставить под угрозу энергоснабжение Европы.

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