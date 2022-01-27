В ФРГ заявили о готовности включить "Северный поток – 2" в список санкций против РФ

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Германия может включить проект "Северный поток – 2" в санкционный список, если Россия вторгнется на Украину, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок. Об этом сообщает ТАСС.

Она отметила, что Германия стремится к диалогу, однако нынешняя ситуация требует жесткости. Бербок подчеркнула, что России стянула к границам Украины свыше 100 тысяч военных, разместила сила в Белоруссии.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что мир ждут огромные последствия в случае вторжения России на Украину. Он подчеркнул, что данное вторжение может стать крупнейшим со времен Второй мировой войны. Такое развитие событий способно изменить мир, заключил Байден.

