В ФРГ назвали условие для неуплаты компенсации за "Северный поток – 2"

Фото: ТАСС/Jens Büttner/dpa
Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек объяснил, при каких обстоятельствах Германия будет освобождена от компенсации за "Северный поток – 2".
Он отметил, что в настоящий момент Федеральное сетевое агентство приостановило сертификацию газопровода.
"Когда она возобновится, то будет решаться, есть ли условия для выдачи разрешения [на прокачку газа] в соответствии с германскими и европейскими правилами. Если нет, то не будет подлежащих выплате компенсаций", – приводит слова министра ТАСС.
Роберт Хабек подчеркнул, что Германия придерживается договоренностей с США и может наложить санкции на проект, если Россия будет пользоваться энергетикой как оружием.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в рамках переговоров с руководителем МИД ФРГ Анналеной Бербок в январе призвал не политизировать процесс сертификации "Северного потока – 2". Подобные действия он обозначил как контрпродуктивные.
Строительство трубопровода "Северный поток – 2" было завершено 10 сентября 2021 года. Уже в ноябре Федеральное сетевое агентство Германии приостановило его сертификацию, сославшись на вопросы организационно-правового характера.
Акции "Газпрома" выросли после завершения постройки "Северного потока – 2"
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