Глава дипломатии ЕС заявил, что Россия повысила устойчивость к санкциям Запада

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В последние годы Россия повысила свою устойчивость перед лицом экономических санкций, нарастив золотовалютные резервы, заявил глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель.
"Она (Россия. – Прим. ред.) сделала больше, чем сделали мы для того, чтобы справиться с потенциальными перебоями в поставках газа", – написал глава европейской дипломатии в своем блоге.
Боррель подчеркнул, что Европе необходимо срочно продумать возможность создания стратегических запасов газа и совместных закупок.
По его данным, за год цены на газ в Евросоюзе выросли в 6–10 раз. По мнению Борреля, стоимость энергоносителей повысилась из-за проблем со спросом и предложением на глобальном уровне.
Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности сообщил, что в Евросоюзе занимаются разработкой санкций для сдерживания России. По словам Борреля, данные ограничительные меры нанесут серьезный ущерб российской экономике и финансовой системе.
Как уточнил представитель ЕС, в число ограничений против Москвы могут войти меры экспортного контроля. В частности, речь идет о недопуске РФ к стратегически необходимым продуктам.
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