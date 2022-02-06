Боррель заявил о росте цен на газ в ЕС в 10 раз

Фото: Евгений Самарин/портал мэра и правительства Москвы
Цены на газ в Евросоюзе выросли в 6–10 раз за год. Об этом глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель написал в своем блоге.
По его словам, из-за проблем со спросом и предложением на глобальном уровне выросли цены на энергоносители.
"Цены на газ в ЕС в 6–10 раз выше, чем год назад, что создает большую нагрузку на цены на электроэнергию из-за того, как эти цены определяются на рынке электроэнергии в Европе", – отметил Боррель.
Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что вопрос запуска газового трубопровода "Северный поток – 2" полностью зависит от дальнейших действий Москвы. Она выразила мнение, что "Северный поток – 2" следует оставить в санкционных списках. Также она сообщила, что ЕК подготовила новый пакет экономических и финансовых санкций в отношении Москвы.
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