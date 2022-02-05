В Польше заявили, что Россия может получить монопольное право на "Северный поток – 2"

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Если в Европу придут морозы, то российская компания "Газпром" может получить монопольное право на использование газопровода "Северный поток – 2", считает польский журналист Анджей Кублик. Такое мнение он выразил в статье для Gazeta Wyborcza.
Он указал на сложность ситуации из-за отсутствия запасов газа в хранилищах в Австрии, Нидерландах и Германии. По мнению Кублика, в случае резкого понижения температуры европейским компаниям будет сложно справиться со скачком спроса, в результате чего возникнет дефицит сырья.
Журналист также считает, что Москва якобы попытается использовать возникший на европейском энергетическом рынке кризис в своих целях.
Ранее газета The Times сообщила, что чиновники из правительства Великобритании считают, что Россия может сократить поставки газа в Европу в случае введения против Москвы санкций из-за ситуации на Украине.
По информации издания, министры британского кабмина ранее приняли участие в совещании, на котором рассматривался вопрос о влиянии возможного сокращения поставок российского газа на цены в Соединенном Королевстве. Чиновники пришли к выводу, что Великобритания в этом случае может столкнуться с рекордными ценами на газ и бензин.
Первую нитку газопровода "Северный поток – 2" заполнили техническим газом
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