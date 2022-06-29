Байден нарушил королевский протокол и приобнял жену Филиппа VI

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Президент США Джо Байден в ходе встречи лидеров НАТО в Мадриде нарушил правила королевской семьи Испании, сообщает Pravda.Ru.

Так, во время саммита Альянса американский лидер сперва поздоровался с королевой Летисией, а не с ее супругом – королем Филиппом VI. Кроме того, Байден приобнял жену монарха.

Накануне Байден заявил, что НАТО угрожает позициям страны. Такую оговорку он допустил во время переговоров с премьер-министром Испании Педро Санчесом. Позднее американский лидер себя поправил.

При посещении кампуса Samsung в Пхентхэке в Южной Корее Байден оговорился. Он неправильно назвал фамилию нового южнокорейского лидера Юн Сок Еля, перепутав его с экс-президентом страны Мун Чжэ Ином.

