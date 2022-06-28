Байден назвал Североатлантический альянс угрозой самому себе

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Президент США Джо Байден заявил, что НАТО угрожает позициям страны. Такую оговорку он допустил во время переговоров с премьер-министром Испании Педро Санчесом.

Позднее американский лидер себя поправил.

"(Североатлантический альянс. – Прим. ред.) борется с угрозами и усиливает свои позиции против угроз с Востока и испытаний с юга", – приводит слова Байдена агентство Reuters.

Ранее стало известно, что Байден при посещении кампуса Samsung в Пхентхэке в Южной Корее оговорился. Он неправильно назвал фамилию нового южнокорейского лидера Юн Сок Еля, перепутав его с экс-президентом страны Мун Чжэ Ином.

