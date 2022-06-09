Байден рассказал о том, как уничтожает документы

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Президент США Джо Байден заявил, что при уничтожении конфиденциальных документов прибегает к помощи экс-президента Дональда Трампа. Об этом сообщает Life.ru.

Такой шуткой американский лидер ответил на вопрос ведущего телеканала ABC Джимми Киммела. Ответ Байдена вызвал бурю аплодисментов в зале. Однако позднее президент Соединенных Штатов признался, что важные документы он не уничтожает.

Ранее стало известно, что Байден при посещении кампуса Samsung в Пхентхэке в Южной Корее оговорился. Он неправильно назвал фамилию нового южнокорейского лидера Юн Сок Еля, перепутав его с экс-президентом страны Мун Чжэ Ином.

До этого американский лидер не смог с первого раза выговорить название своей страны во время выступления в Буффало. Пользователи соцсетей диагностировали у него расстройство и порекомендовали принимать лекарства.

