Россия продолжает платить Украине за транзит газа – Песков

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Россия выполняет свои обязательства по выплате средств Украине за транзит газа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Москва продолжает платить Киеву за транзит по единственной работающей ветке.

"И как бы агрессор агрессором, а деньги принимают, и оплата проходит", – приводит слова Пескова РИА Новости.

11 мая прекратился транзит российского газа через "Сохрановку". Эта газораспределительная станция пропускает почти треть топлива из России через украинскую территорию в страны Евросоюза.

Позднее стало известно, что "Газпром" подает газ в Европу транзитом через Украину через газоизмерительную станцию "Суджа". Отмечалось, что по состоянию на 10 июля "Газпром" подает газ в Европу в подтвержденном Украиной объеме – 41,9 миллиона кубометров.