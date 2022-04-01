Верховная рада Украины разрешила принудительно изымать собственность россиян

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Верховная рада Украины одобрила закон, который позволяет национализировать собственность граждан РФ, а также всех тех, кто отказывается осуждать российскую спецоперацию. Об этом сообщается на сайте правящей партии страны "Слуга народа".

"Принятый документ приравнивает к резидентам России, на которых распространяется действие закона о национализации имущества, граждан РФ, лиц, которые не являются гражданами РФ, но тесно связаны с ней, в частности проживают там или занимаются основной деятельностью", – говорится в сообщении.

Уточняется, что действие закона коснется не только перечисленных категорий лиц, но и тех, кто не остановил свою экономическую деятельность на территории России в период действия военного положения на Украине, а также тех (в том числе украинцев), кто публично поддерживает специальную военную операцию РФ.

10 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий в стране изъятие объектов собственности России и ее резидентов без компенсации их стоимости. Реализацию комплекса мер будет осуществлять комитет по вопросам экономического развития.

