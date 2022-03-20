Зеленский на месяц продлил военное положение на Украине

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о продлении военного положения в стране на 30 дней начиная с 26 марта. Об этом сообщается на сайте Верховной рады.

"Президентом Украины по состоянию на 20.03.2022 <...> продлен срок действия военного времени в Украине с 5 часов 30 минут 26 марта 2022 сроком на 30 суток", – говорится в сообщении.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

В тот же день, 24 февраля Владимир Зеленский заявил о введении на всей территории Украины военного положения, призвав граждан соблюдать спокойствие и оставаться дома.

