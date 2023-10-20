Лавров заявил, что многим в Европе надоела Украина

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Украина надоела многим в Европе, но они через самовнушение пытаются удерживать эту ситуацию на плаву. Об этом глава дипломатического ведомства заявил в эфире телеканала "Россия 1".

"Они сами себя убеждают, что Украина победит на поле боя, и они поэтому должны делать все, чтобы это произошло", – объяснил Лавров.

Кроме того, заявления европейцев и американцев по ситуации на Украине являются самовнушающей пропагандой, сказал глава МИД РФ.

"Это все абсолютно надуманное. Мы будем делать свое дело. Знаем свои цели и то, что воюем за правое дело", – заключил он.

Ранее Лавров посчитал заявление украинского лидера Владимира Зеленского о финальной стадии вооруженного конфликта признанием безысходности.

До этого Зеленский отметил, что конфликт между Украиной и Россией находится на финальной стадии. При этом он не смог назвать точную дату завершения противостояния.

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