Лавров заявил, что Запад "утилизирует рухлядь" из вооружений на Украине

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Западные страны "утилизируют старую рухлядь" из вооружений во время конфликта на Украине. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

Во время заседания Совбеза ООН, посвященного ситуации на Украине, глава МИД РФ уточнил, что из выступлений представителей администрации президента США Москва узнала, что 90% военного бюджета, который Вашингтон выделяет Киеву, остается в Штатах и идет на развитие военно-промышленной отрасли страны, обновление вооружений.

"Не теряя жизни собственных солдат, Запад руками украинцев ведет войну с Россией, которую "надо поставить на место", – объяснил министр причины подобного поведения.

Лавров напомнил, что американский лидер Джо Байден назвал подобную ситуацию "прекрасной инвестицией", руководство Великобритании тоже так считает. По мнению российского министра, США и иные страны Запада реализуют на Украине выгодный для себя "бизнес-проект".

Лавров привел в пример тот факт, что госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что продолжение помощи Украине является гарантией создания новых рабочих мест в Америке. Лавров отметил, что речь словно ведется не о финансировании спецоперации, которая уже унесла сотни тысяч жизней на Украине.

Он также указал, что большинство крупных украинских заводов и компаний проданы американцам. Кроме того, им якобы проданы в бессрочную аренду "по дешевке" плодородные земли. Так, структуры Джорджа Сороса получили черноземные почвы для захоронения отходов западной химической промышленности, сказал глава МИД РФ.

Лавров уверен, что опустошаемые арсеналы Европы вновь будут наполнены американским оружием. США заставят европейцев найти на это деньги, добавил он.

Между тем киевские власти перепродают часть западного оружия на черном рынке, считает он. По мнению главы российского дипведомства, сложно представить, что это происходит без ведома Запада. Америка официально признала данную проблему, в недавнем докладе Пентагона сказано об утечке оружия, которое предназначалось для ВСУ на сумму, превышающую 1 миллиард долларов. Лавров уверен, что это "скромная оценка".

В частности, любой может купить поставленные Украине американские винтовки М16 за криптовалюту, чем пользуются террористические группировки, подчеркнул Лавров.

Также министр заявил, что Украина находится в агонии, поэтому не может добиться поставленной задачи, а именно попытаться нанести стратегическое поражение России или же ослабить российскую сторону. Как он утверждает, многие неангажированные эксперты осознают, что западная поддержка Киева мешает урегулировать ситуацию на Украине.

Лавров прибыл в Нью-Йорк, где принимает участие в заседания Совета безопасности ООН по Украине и Ближнему Востоку, утром 22 января. Никаких непредвиденных обстоятельств во время его перелета из Москвы не возникало.

Глава МИД РФ прибыл в Нью-Йорк для участия в заседаниях Совета безопасности ООН