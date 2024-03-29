Психолог озвучила способ загладить вину перед женой

Фото: depositphotos/IgorVetushko

Если муж провинился перед женой, то ему нужно рассказать о причине своего поступка. Также сопроводить извинения он может подарками, цветами и комплиментами. Об этом заявила психолог Наталья Наумова, сообщает News.ru.

По ее словам, нужно действовать по ситуации. Говорить комплименты, пообещать, что такого больше не повторится, сказала специалист. Самое главное, считает Наумова, – передать свое раскаяние и впредь не поступать подобным образом. Мужчина должен показать свои искренние и честные порывы, объяснила она.

Ранее психолог Дарья Дугенцова рассказала, как во время ссоры окончательно не разрушить отношения. По ее мнению, нельзя друг друга обзывать, применять физическую силу, а также задевать триггерные точки. Кроме того, во взаимоотношения влюбленных никто не должен вмешиваться, так что в конфликте не должно быть посторонних, уточнила она.