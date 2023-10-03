Психолог рассказала, как не разрушить отношения во время конфликта

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Психолог Дарья Дугенцова дала советы, как во время ссоры окончательно не разрушить отношения, сообщает News.ru.

По ее словам, в ходе конфликта нельзя друг друга обзывать. Лучше в самом начале отношений рассказать, что для кого важно и чего нельзя говорить или делать.

Дугенцова считает, что словесная перепалка никогда не должна переходить к рукоприкладству ни со стороны мужчины, ни со стороны женщины. Хотя принято говорить об абьюзе по отношению к девушке, мужчины тоже могут оказаться жертвой агрессора.

Психолог отметила, что у каждого человека есть триггерные точки, которые нельзя задевать. Желание унизить словами пройдет, но это может полностью разрушить отношения и отдалить партнеров друг от друга.

В заключение Дугенцова добавила, что во взаимоотношения возлюбленных никто не должен вмешиваться, так что в ссоре посторонних быть не должно. Каждую проблему нужно обсуждать, поэтому, когда партнеры успокоятся, а эмоции утихнут, нужно сесть друг напротив друга и рассказать, что стало причиной разногласий. Не оправдываться, а признать ошибку и взять ответственность за свои поступки. Это поможет осознать ценность другого человека и вернуть гармонию.

Ранее сообщалось, что исследователи Великобритании из Университета Суррея изучили влияние гнева, презрения и отвращения на дружеские и романтические отношения. Ученые выяснили, что в некоторых моментах враждебность помогает преодолеть разногласия.

К примеру, когда девушка упрекает парня в том, что он забыл о важном для пары дне, это снижает вероятность повторения такой ошибки. Ученые уточнили, что сила гнева связана в том числе с принятием мер по исправлению положения. Чем больше люди злились на партнера, тем больше была вероятность, что их спутник или спутница попытается загладить вину.