Два самолета с пилотами ВВС разбились в Индии

В Индии разбились два реактивных самолета пилотажной группы Surya Kiran ("Солнечные лучи"). По предварительным данным, погиб один пилот, сообщает India Today.

Инцидент произошел неподалеку от авиабазы в городе Бангалор. Пилоты готовились к выступлению на выставке Aero India, которая откроется в среду, 20 февраля. Что послужило причиной авиакатастрофы, пока не известно.

Two surya kiran planes Crash during Sorties This is heart reckoning @seriousfunnyguy @rose_k01 pic.twitter.com/FxX0s7P2SA



На борту самолетов находились три пилота. Один из них погиб, двое других успели катапультироваться. Кроме того, ранения получили два гражданских лица на земле.

#SuryaKiran air crash in #Bangalore Airshow One pilot feared dead in the crash, two others are safe. 2 civilians also injured in the accident.@umasudhir @ndtv pic.twitter.com/7qq8OZToVc