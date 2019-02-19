Два самолета с пилотами ВВС разбились в Индии

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В Индии разбились два реактивных самолета пилотажной группы Surya Kiran ("Солнечные лучи"). По предварительным данным, погиб один пилот, сообщает India Today.

Инцидент произошел неподалеку от авиабазы в городе Бангалор. Пилоты готовились к выступлению на выставке Aero India, которая откроется в среду, 20 февраля. Что послужило причиной авиакатастрофы, пока не известно.



На борту самолетов находились три пилота. Один из них погиб, двое других успели катапультироваться. Кроме того, ранения получили два гражданских лица на земле.



Surya Kiran – пилотажная группа Военно-воздушных сил Индии. Она была создана в 1996 году. Пилоты выполняют трюки на британских реактивных самолетах Hawker Siddeley Hawk.