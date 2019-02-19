Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

11:11

Два самолета с пилотами ВВС разбились в Индии

происшествия за рубежом

11:11

Поделиться в социальных сетях:

Фото: кадр из видео LifeShot

В Индии разбились два реактивных самолета пилотажной группы Surya Kiran ("Солнечные лучи"). По предварительным данным, погиб один пилот, сообщает India Today.

Инцидент произошел неподалеку от авиабазы в городе Бангалор. Пилоты готовились к выступлению на выставке Aero India, которая откроется в среду, 20 февраля. Что послужило причиной авиакатастрофы, пока не известно.


На борту самолетов находились три пилота. Один из них погиб, двое других успели катапультироваться. Кроме того, ранения получили два гражданских лица на земле.


Surya Kiran – пилотажная группа Военно-воздушных сил Индии. Она была создана в 1996 году. Пилоты выполняют трюки на британских реактивных самолетах Hawker Siddeley Hawk.

происшествия за рубежом

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика