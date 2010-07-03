Небо на замке: запрет на полеты над Пакистаном продлен

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Российские авиакомпании по-прежнему не могут летать в небе над Пакистаном. Запрет на полеты продлили до 11:00 4 марта, сообщает "Интерфакс". Российские авиавласти разослали компаниям соответствующую телеграмму.

Ранее запрет действовал до 1 марта. Это связано с обострением индийско-пакистанского конфликта. Перевозчики заявили об изменении маршрутов и увеличении времени полетов в популярные у туристов страны Азии. В страны Юго-Восточной Азии транзитом через Пакистан летают "Аэрофлот", "Россия", AZUR air, NordWind, iFly, в основном чартерными рейсами.

28 февраля на несколько часов задержали вылет самолетов из Шереметьева в Пекин, Шанхай и Бангкок, а также из Пхукета и Дели в московский аэропорт. Как заявили в АТОР, увеличится продолжительность полета в Таиланд, Вьетнам, Индию, Шри-Ланку, Бали, так как меняются маршруты. Авиакомпании будут использовать альтернативные пути. Возможно, потребуются промежуточные посадки самолетов для дозаправки.

Отношения между Индией и Пакистаном обострились в начале недели. Группа самолетов ВВС Индии нанесла удар по позициям боевиков одной из группировок на пакистанской территории. В ответ Исламабад поднял свои истребители, которые нарушили границу в районе спорного штата Джамму и Кашмир. В конфликте потери понесли обе стороны.

Управление гражданской авиации Пакистана (CAA) заявило, что воздушное пространство страны закрыто для коммерческих рейсов. Пакистан также приостановил внутренние рейсы в Исламабад, Лахор, Мултан, Фейсалабад и Сиалкот. В свою очередь, в Индии закрыли пространство для транзитных самолетов над городом Амритсар.

Ранее стало известно, что в воздушном бою Индии и Пакистана сошлись 32 самолета. Со стороны Пакистана в столкновении участвовали восемь многоцелевых истребителей F-16, четыре Mirage-3 и четыре истребителя JF-17 Thunder. Остальные самолеты были истребителями сопровождения.