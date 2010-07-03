Стали известны детали воздушного боя ВВС Индии и Пакистана

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Восемь самолетов приняли участие в воздушном бою 27 февраля на индо-пакистанской границе. По информации РИА Новости, Пакистан использовал восемь F-16, а также по четыре французских Mirage-3 и китайско-пакистанских JF-17 Thunder. ВВС Индии использовали четыре Су-МК, пару Mirage 2000 и столько же МиГ-21. Один из двух последних был сбит в ходе боя, что было официально признано индийской стороной.

В общей сложности в бою участвовали 32 самолета. Истребители сбросили несколько бомб с лазерным наведением и едва не разрушили несколько военных целей. Индийские летчики преследовали пакистанские самолеты после того, как те провели бомбардировку территории близ военных объектов вдоль линии соприкосновения. Командир авиационного звена Абхинандан Вартхаман атаковал F-16, применив против него ракету Р-73, но его МиГ-21 в этот же момент был поражен ракетой AIM-120 AMRAAM.

Отношения между Индией и Пакистаном обострились в начале недели. Группа самолетов ВВС Индии нанесла удар по позициям боевиков одной из группировок на пакистанской территории. В ответ Исламабад поднял свои истребители, которые нарушили границу в районе спорного штата Джамму и Кашмир. В конфликте потери понесли обе стороны.

Управление гражданской авиации Пакистана (CAA) заявило, что воздушное пространство страны закрыто для коммерческих рейсов. Пакистан также приостановил внутренние рейсы в Исламабад, Лахор, Мултан, Фейсалабад и Сиалкот. В свою очередь, в Индии закрыли пространство для транзитных самолетов над городом Амритсар.