Посольство помогает россиянам, которые не могут вылететь из Индии

Фото: ТАСС/Семен Лиходеев

Из аэропорта Нью-Дели не могут вылететь 40 российских граждан – все они являются пассажирами казахстанской авиакомпании "Эйр Астана". Ситуация сложилась из-за закрытия воздушного пространства над приграничными областями Индии и Пакистана.

"Авиакомпания при этом не оказывала должной помощи пассажирам, ссылаясь на форс-мажорные обстоятельства. Потребовалось вмешательство российских дипломатов", – цитирует ТАСС представителя консульского отдела дипмиссии Андрея Федорова. Он также добавил, что большинству пассажиров перебукировали билеты на 4-5 марта.

Отношения между Индией и Пакистаном обострились в начале недели. Группа самолетов ВВС Индии нанесла удар по позициям боевиков одной из группировок на пакистанской территории. В ответ Исламабад поднял свои истребители, которые нарушили границу в районе спорного штата Джамму и Кашмир. В конфликте потери понесли обе стороны.

Управление гражданской авиации Пакистана (CAA) заявило, что воздушное пространство страны закрыто для коммерческих рейсов. Пакистан также приостановил внутренние рейсы в Исламабад, Лахор, Мултан, Фейсалабад и Сиалкот. В свою очередь, в Индии закрыли пространство для транзитных самолетов над городом Амритсар.

В связи с этим авиакомпании, в том числе и российский перевозчик "Аэрофлот", меняют расписание. В четверг, 28 февраля, на несколько часов задержали вылет самолетов из Шереметьева в Пекин, Шанхай и Бангкок, а также из Пхукета и Дели в московский аэропорт. В ближайшее время коррективы внесут и другие авиакомпании.

Как заявили в АТОР, увеличится продолжительность полета в Таиланд, Вьетнам, Индию, Шри-Ланку, Бали, так как несколько меняются маршруты. Авиакомпании будут использовать альтернативные пути. Возможно, потребуются промежуточные посадки самолетов для дозаправки.

