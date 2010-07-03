Российским авиакомпаниям запретили летать над Пакистаном до утра пятницы

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Запрет для российских авиакомпаний на полеты в небе над Пакистаном продлили до 11:00 1 марта, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в одной из авиакомпаний.

Российские авиавласти разослали компаниям телеграмму. Эту информацию подтвердил источник и в другой авиакомпании.

Ранее сообщалось, что в воздушном бою Индии и Пакистана сошлись 32 самолета. Со стороны Пакистана в столкновении участвовали восемь многоцелевых истребителей F-16, четыре Mirage-3 и четыре истребителя JF-17 Thunder. Остальные самолеты были истребителями сопровождения.

Обострение отношений между странами началось с нападения на автоколонну индийских военных в Джамму и Кашмире. Жертвами происшествия стали 45 человек.

26 февраля Индия нанесла авиаудар по лагерю радикально сепаратистской группировки "Джаиш-е-Мухаммад" в подконтрольной Пакистану части Кашмира. День спустя пакистанские ВВС ответили ударами по военным объектам Индии.

Также в Пакистане арестовали двух пилотов одного из двух сбитых индийских военных самолетов. Один из них получил ранения и был доставлен в медицинское учреждение.