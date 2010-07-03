В воздушном бою Индии и Пакистана сошлись 32 самолета

Фото: ТАСС/FAROOQ KHAN/EPA

Восемь индийских и 24 пакистанских самолета были задействованы в воздушном бою, который состоялся 27 февраля, сообщает телеканал NDTV.

Со стороны Пакистана в столкновении участвовали восемь многоцелевых истребителей F-16, четыре Mirage-3 и четыре истребителя JF-17 Thunder. остальные самолеты были истребителями сопровождения.

Как утверждают СМИ, в Индии по тревоге подняли четыре Су-30МКИ, два Mirage 2000 и два МиГ-21. В итоге они помешали пакистанской авиации нанести точные удары по наземным целям на подконтрольной Индии территории спорного Кашмира.

Детали массового воздушного боя стали известны в преддверии ожидающегося возвращения командира индийского авиационного звена Абхинандана Вартхамана, попавшего в пакистанский плен.

Обострение отношений Нью-Дели и Исламабада началось с нападения на автоколонну индийских военных в Джамму и Кашмире. Жертвами происшествия стали 45 человек. Ответственность за атаку взяла радикально сепаратистская группировка "Джаиш-е-Мухаммад".

26 февраля Индия нанесла авиаудар по лагерю этой группировки в подконтрольной Пакистану части Кашмира. На следующий день пакистанские ВВС ответили ударами по военным объектам Индии.