В воздушном бою Индии и Пакистана сошлись 32 самолета

Восемь индийских и 24 пакистанских самолета были задействованы в воздушном бою, который состоялся 27 февраля, сообщает телеканал NDTV.
Со стороны Пакистана в столкновении участвовали восемь многоцелевых истребителей F-16, четыре Mirage-3 и четыре истребителя JF-17 Thunder. остальные самолеты были истребителями сопровождения.
Как утверждают СМИ, в Индии по тревоге подняли четыре Су-30МКИ, два Mirage 2000 и два МиГ-21. В итоге они помешали пакистанской авиации нанести точные удары по наземным целям на подконтрольной Индии территории спорного Кашмира.
Детали массового воздушного боя стали известны в преддверии ожидающегося возвращения командира индийского авиационного звена Абхинандана Вартхамана, попавшего в пакистанский плен.
Обострение отношений Нью-Дели и Исламабада началось с нападения на автоколонну индийских военных в Джамму и Кашмире. Жертвами происшествия стали 45 человек. Ответственность за атаку взяла радикально сепаратистская группировка "Джаиш-е-Мухаммад".
26 февраля Индия нанесла авиаудар по лагерю этой группировки в подконтрольной Пакистану части Кашмира. На следующий день пакистанские ВВС ответили ударами по военным объектам Индии.
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