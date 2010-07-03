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17:07

Власти Пакистана освободили индийского пилота

политика за рубежом

17:07

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Фото: www.radio.gov.pk

Власти Пакистана освободили индийского пилота, , который был сбит несколько дней назад в районе Кашмира, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ. В Исламабаде подчеркнули, что освобождение летчика проводится в рамках снижения напряженности в регионе.

Конфликт на индо-пакистанской границе обострился в среду, 27 февраля. Два самолета Миг-21 ВВС Индии были сбиты вооруженными силами Пакистана. Двух индийских пилотов задержали. В министерстве иностранных дел Пакистана объяснили удар демонстрацией готовности к самообороне.

Позже в воздушном бою Индии и Пакистана сошлись 32 самолета. Со стороны Пакистана в столкновении участвовали восемь многоцелевых истребителей F-16, четыре Mirage-3 и четыре истребителя JF-17 Thunder. Остальные самолеты были истребителями сопровождения.

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