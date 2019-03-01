К чему может привести очередное обострение между Индией и Пакистаном

В середине февраля мировое сообщество вновь "покрылось холодным потом" после того, как в очередной раз обострились отношения между двумя ядерными державами, Индией и Пакистаном. Причиной послужило нападение террориста-смертника на автоколонну индийских силовиков в штате Джамму и Кашмир. После этого 26 февраля Нью-Дели произвел удары по лагерю террористической группировки "Джаиш-э-Мохаммад" на спорной территории в Кашмире. А 27 февраля над спорным регионом и вовсе произошел воздушный бой, в котором, по сообщениям СМИ, приняли участие восемь самолетов индийских ВВС и 24 пакистанских. Рассказываем, с чего начинался конфликт между государствами и чем может обернуться его новый виток.

Спор длиной в 72 года

Территориальный спор за Кашмир между индийской и пакистанской сторонами уходит корнями в 1947 год. Тогда при разделе Британской Индии были образованы два государства – Индийский Союз и доминион Пакистан, позднее, собственно, – Индия и Пакистан. Раздел проводился по религиозному признаку. То есть территории с преимущественно мусульманским населением отходили Пакистану, а с индуистским – Индии.

Жители тогдашнего Кашмира были в основном мусульмане. Однако правитель княжества Джамму и Кашмир махараджа Хари Сингх был индуистом, поэтому отказался от проведения плебисцита и присоединил Джамму вместе с Кашмиром к Индии. Пакистан успел отвоевать себе лишь Северные территории Кашмира. Таким образом, в Исламабаде уверены, что при разделе Британской Индии не была учтена позиция кашмирских мусульман.

Решить этот спор не удалось и по сей день. В настоящее время Индию и Пакистан в зоне Кашмира разделяет "Линия контроля". На территории индийской части активно действуют боевики. Их атаки и ответные действия властей государства, предполагающие в том числе удары по базам боевиков на пакистанской части, приводят к постоянным жертвам с обеих сторон.

Обострение конфликта

Военные и спасатели на месте катастрофы самолета ВВС Индии, потерпевшего крушение в индийском штате Джамму и Кашмир. Фото: ТАСС/EPA/FAROOQ KHAN

В очередной раз ситуация между двумя государствами обострилась после того, как 14 февраля в штате Джамму и Кашмир в городе Пулвама произошел теракт. Террорист-смертник направил начиненный взрывчаткой автомобиль в автоколонну индийских силовиков, в результате чего погибло более 40 человек. Ответственность за взрыв взяла на себя расположенная в Пакистане террористическая группировка "Джаиш-э-Мохаммад".

В ответ на это 26 февраля 12 самолетов ВВС Индии нанесли удар по лагерю боевиков группировки "Джаиш-э-Мохаммад" в пакистанской части спорного Кашмира. По данным телеканала NDTV, лагерь был полностью разрушен в результате сброса бомбы весом одну тысячу килограммов.

Это послужило началом дипломатического кризиса между Пакистаном и Индией, обе страны отослали своих послов для консультаций. Нью-Дели обвиняет Исламабад в поддержке группировки боевиков и заявляет о наличии доказательств. Пакистан, в свою очередь, опровергает эти обвинения.

27 февраля конфликт и вовсе вышел на новый уровень. Восемь самолетов ВВС Индии и 24 самолетов из Пакистана приняли участие в воздушном бою. По сообщениям СМИ с ссылкой на телеканал NDTV, Пакистан использовал восемь F-16, а также по четыре французских Mirage-3 и китайско-пакистанских JF-17 Thunder. ВВС Индии использовали четыре Су-МК, пару Mirage 2000 и столько же МиГ-21. Один из двух последних был сбит в ходе боя, что было официально признано индийской стороной.

В данный момент воздушное пространство над Пакистаном закрыто. Запрет на полеты продлится минимум до 4 марта. Из-за военного конфликта многие рейсы задерживаются, и авиакомпании в срочном порядке меняют расписание полетов в Юго-Восточную Азию.

По сообщению Ассоциации Туроператоров России, в связи с этой ситуацией увеличится продолжительность полетов в Тайланд, Вьетнам, Шри-Ланку, Индию и Бали. Возможно, потребуются промежуточные пересадки, но на цене билетов это пока не отразится.

Прогнозы экспертов

Фото: ТАСС/EPA/SOHAIL SHAHZAD

Научный сотрудник сектора международных организаций и глобального политического регулирования ИМЭМО РАН Алексей Куприянов считает, что "международное сообщество не может вмешаться в этот конфликт", при этом должно "уговаривать всех не горячиться, так как это конфликт двух ядерных держав с большим военным потенциалом".

Теоретически они (обе стороны. – Прим. М24.RU) могут применить ракеты в этом конфликте, но практически они обычно избегают применения ракет средней и меньшей дальности, потому что это может быть истолковано другой стороной как нанесение ядерного удара.



"Люди отлично понимают, что у них под рукой ядерная дубинка, и не надо никого провоцировать, поэтому вряд ли конфликт перерастет в нечто серьезное. Возможна дальнейшая эскалация, возможны удары по территориям, возможна демонстративная блокада, но без перехода границ крупными танковыми соединениями, без бомбардировок и ракетных ударов", – полагает эксперт.

В свою очередь, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, военный политолог Андрей Кошкин отмечает, что "столкновение Пакистана и Индии обусловлено исторически, поэтому конфликт то разгорается, то становится менее активным".

"Может быть, тут меняются роли ведущих держав. Когда-то США активно поддерживали Пакистан, сегодня они тянутся к Индии. Мы выстроили отношения не только с Индией, но уже и с Пакистаном. Это должно в значительной степени обусловить динамику урегулирования конфликта. Но пока что мы наблюдаем лишь только обострение с обеих сторон. Шагов навстречу пока не обозначено и в публичном пространстве", – говорит эксперт.

Тем не менее Кошкин считает, что конфликт на протяжении всей его длительности никогда не приводил к широкомасштабному столкновению. Пакистан и Индия являются ядерными державами, но эксперт полагает, что применение ядерного оружия в этом конфликте вряд ли возможно.

Я думаю, что мы должны и перейдем в фазу снятия напряжения, потому что на сегодняшний день мы видим осуждение со стороны и РФ, и Китая с Европой о том, что надо все же переходить к стабилизации ситуации. В целом мировое сообщество уже довольно активно начинает сплачиваться по этому вопросу и требовать урегулирования конфликта.