Стоимость авиабилетов на маршрутах в обход Пакистана может вырасти

Российские авиакомпании могут повысить стоимость билетов из-за закрытия воздушного пространства Пакистана. С таким заявлением выступил министр транспорта РФ Евгений Дитрих.
По мнению главы ведомства, повышение цен произойдет из-за изменения маршрутов в обход воздушного пространства Пакистана. Стоимость авиабилетов может вырасти на 10-12%, передает РИА Новости.
Министр указал, что в настоящий момент авиакомпании вынуждены делать стыковки и промежуточные посадки для дозаправки либо же строить маршруты с учетом закрытия пакистанского воздушного пространства. При этом он подчеркнул, что значимых убытков перевозчики не понесли.
Отношения между Индией и Пакистаном обострились в начале прошлой недели после атаки на автоколонну индийских силовиков, в результате которой погибли более 40 человек.
В ответ ВВС страны нанесли удар по позициям боевиков "Джаиш-е-Мухаммад" ("Армия Мухаммеда"), которые располагаются на пакистанской территории.
После инцидента управление гражданской авиации Пакистана (CAA) закрыло воздушное пространство страны для коммерческих рейсов. Пакистан также приостановил внутренние рейсы в Исламабад, Лахор, Мултан, Фейсалабад и Сиалкот. В свою очередь, в Индии закрыли пространство для транзитных самолетов над городом Амритсар.
Из-за запрета на полеты российские перевозчики заявили об изменении маршрутов и увеличении времени полетов в популярные у туристов азиатские страны. В страны Юго-Восточной Азии транзитом через Пакистан летают "Аэрофлот", "Россия", AZUR air, NordWind и iFly.
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