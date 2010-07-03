Истребитель F-16 подстрелил сам себя во время учений в Нидерландах

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Истребитель F-16 Военно-воздушных сил Нидерландов подбил сам себя во время боевых учений, сообщает издание Nederlandse Omroep Stichting.

В ходе маневров, которые проходили 21 января, два самолета должны были открыть огонь из пушек. В результате инцидента был поврежден корпус одного из них, а осколки боеприпаса попали в двигатель.

Тем не менее пилоту удалось посадить поврежденный самолет на территории военного полигона Влиорса. Сейчас инспекторы ВВС Нидерландов проводят внутреннее расследование.