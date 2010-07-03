ФСБ предъявила окончательные обвинения украинским морякам

09 июля, 20:00
09 июля, 20:00
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Фото: Агентство "Москва"
ФСБ предъявила обвинения в окончательной редакции всем 24 украинским морякам, арестованным за незаконное пересечение российской границы в Керченском проливе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Сергея Бадамшина.
"В настоящий момент процедура предъявления обвинения в окончательной редакции закончена", – сказал Бадамшин.
Отмечается, что после окончательного предъявления обвинений следствие должно уведомить защиту об окончании предварительного расследования, после чего адвокаты и обвиняемые должны ознакомиться с материалами дела.
Ранее восьми украинским морякам предъявили обвинение в незаконном пересечении государственной границы РФ организованной группой. Адвокат Николай Полозов уточнил, что обвинение предъявлено Евгению Семидоцкому, Юрию Будзыло, Богдану Небылице, Владимиру Терещенко, Андрею Опрыско, Андрею Драчу, Андрею Эйдеру и Сергею Попову.
В ноябре 2018 года российские пограничники задержали украинский буксир и малые бронированные артиллерийские катера в районе Керченского пролива. 24 украинским морякам были предъявлены обвинения в незаконном пересечении госграницы по предварительному сговору. ФСБ РФ назвала этот инцидент провокацией Киева.
В конце мая текущего года международный трибунал ООН по морскому праву вынес решение, согласно которому Россия должна освободить украинских моряков и вернуть задержанные корабли. Однако Мосгорсуд не удовлетворил жалобы адвокатов и оставил украинских моряков под стражей до 24 и 26 июля.
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