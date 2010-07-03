Украинским морякам предъявили обвинение в незаконном пересечении границы РФ

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Восьми украинским морякам предъявили обвинение в незаконном пересечении государственной границы РФ организованной группой, сообщил адвокат Николай Полозов.

"Начались следственные действия. На сегодняшний день обвинение предъявлено по части 3 статьи 322 – незаконное пересечение государственной границы России организованной группой – восьми морякам" – цитирует адвоката РИА Новости.

Полозов отметил, что следственные действия расписаны до 9 июля.

Адвокат уточнил, что обвинение предъявлено Евгению Семидоцкому, Юрию Будзыло, Богдану Небылице, Владимиру Терещенко, Андрею Опрыско, Андрею Драчу, Андрею Эйдеру и Сергею Попову.

В ноябре 2018 года российские пограничники задержали украинский буксир и малые бронированные артиллерийские катера в районе Керченского пролива. 24 украинским морякам были предъявлены обвинения в незаконном пересечении госграницы по предварительному сговору. ФСБ РФ назвала этот инцидент провокацией Киева.

В конце мая текущего года международный трибунал ООН по морскому праву вынес решение, согласно которому Россия должна освободить украинских моряков и вернуть задержанные корабли. Однако Мосгорсуд не удовлетворил жалобы адвокатов и оставил украинских моряков под стражей до 24 и 26 июля.

