В Кремле опровергли переговоры по обмену украинских моряков

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Москва и Киев не ведут переговоры об обмене украинских моряков, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он напомнил, что этот вопрос обсуждали в телефонном разговоре лидеры России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский.

"Этот вопрос фигурировал в разговоре глав государств, этот вопрос на повестке дня", – приводит слова Пескова ТАСС.

17 июля Лефортовский суд Москвы продлил арест всем 24 украинским морякам, задержанным в Керченском проливе. Под стражей они пробудут еще три месяца.

Судебные заседания проходили в закрытом от публики режиме по просьбе следственного управления ФСБ. В здании суда, помимо родственников моряков и журналистов, присутствовала уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.

В ноябре 2018 года российские пограничники задержали украинский буксир и малые бронированные артиллерийские катера в районе Керченского пролива. 24 украинским морякам были предъявлены обвинения в незаконном пересечении госграницы по предварительному сговору. ФСБ РФ назвала этот инцидент провокацией Киева.

В конце мая текущего года международный трибунал ООН по морскому праву вынес решение, согласно которому Россия должна освободить украинских моряков и вернуть задержанные корабли. Однако Мосгорсуд не удовлетворил жалобы адвокатов и оставил украинских моряков под стражей.