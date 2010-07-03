Le Figaro обозначило Киев городом России

Фото: ТАСС/ПЕТР СИВКОВ

Французская газета Le Figaro зачислила Киев в список городов России.

Газета опубликовала видео с брифинга президента Украины Владимира Зеленского. Он комментировал недавнее освобождение украинских заключенных и обмен удерживаемыми гражданами России и Украины. В левом верхнем углу видео стояла геолокация: "Киев, Россия".

В субботу Россия и Украина по взаимной договоренности освободили осужденных и задержанных граждан.

Со стороны России были в том числе осужденный за терроризм гражданин Украины Олег Сенцов и нарушившие российскую морскую границу 24 украинских военнослужащих.

Россия освободила 24 украинских моряка, задержанных в Керченском проливе за нарушение границы. Также в ходе обмена были освобождены осужденный за шпионаж Роман Сущенко, Павел Гриб, Алексей Сизонович, Владимир Балух, Эдем Бекиров.

В администрации президента РФ назвали состоявшимся обмен гражданами.

