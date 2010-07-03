Зеленский оценил возможность встречи с Путиным

Фото: ТАСС/AP Photo/Efrem Lukatsky

Владимир Зеленский заявил, что встреча с Владимиром Путиным может пройти только в "нормандском формате" и в ходе прямой встречи. Об этом сообщает ТАСС.

"Нам надо смотреть друг другу в глаза, понять, кто что хочет и какие реальные шаги, когда и как мы можем закончить войну. Мы очень хотим. Если вы тоже – давайте встречаться", – отметил Зеленский.

При этом президент Украины выразил готовность продолжать лично общаться с Путиным для достижения договоренностей о следующем этапе обмена удерживаемыми лицами.

7 сентября Россия и Украина обменялись группами граждан, которые ранее были либо арестованы, либо осуждены на территории двух стран. РФ освободила 24 украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, а также режиссера Олега Сенцова. Кроме того, в списке оказались Роман Сущенко, Евгений и Артур Пановы, Александр Кольченко и Станислав Клых.

В Россию же вернулись 35 человек, в том числе руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, освобожденный украинским судом из-под стражи, и ключевой свидетель по делу о крушении малайзийского Boeing Владимир Цемах.

