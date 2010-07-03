Путин заявил, что ему неинтересно положение Зеленского

Владимир Путин заявил, что ему неинтересно положение, в котором оказался президент Украины Владимир Зеленский.
"Я не знаю, мне это неинтересно. Что об этом говорить? Вам следует спросить об этом его (Зеленского – Прим. Ред.)", – сказал Путин, отвечая на вопрос журналиста NBC News Кира Симмонса в рамках Российской энергетической недели. Разговор показали в эфире программы "Москва. Путин. Кремль".
В сентябре администрация президента США Дональда Трампа опубликовала расшифровку состоявшегося 25 июля разговора с Зеленским. Ранее СМИ сообщили, что американский лидер мог просить о расследовании в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента Джо Байдена.
Стенограмма разговора подтвердила, что Трамп попросил Зеленского расследовать обстоятельства увольнения экс-генпрокурора Виктора Шокина.
После этой ситуации демократы в США начали процедуру импичмента против Трампа в палате представителей. Президент страны был обвинен в том, что просит помощи иностранного государства для вмешательства в выборы через попытку дискредитации политического противника. Байден баллотируется в президенты США от демократической партии.
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