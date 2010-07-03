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Глава РИА Новости Украина Кирилл Вышинский продолжит заниматься журналистикой после своего освобождения из-под стражи. Об этом он заявил в интервью RT.

"Я точно буду заниматься журналистикой. Профессия меня поддержала, профессия меня во многом спасла за прошедший год. Я считаю, что я могу ещё очень много сделать в профессии. Я считаю, что профессия помогла преодолеть мне то, что я преодолевал в течение последнего года. Я, наверное, в долгу у профессии. Я должен еще очень много сделать", – сказал он.

Ранее суд в Киеве освободил Вышинского под личное поручительство. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала это решение "первым шагом на пути к справедливости в отношении него".

Вышинский был задержан 15 мая 2018 года и после этого арестован по подозрению в госизмене и поддержке самопровозглашенных ДНР и ЛНР. СБУ провела серию обысков в офисах издания РИА Новости Украина.

Захарова называла это позором. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова сочла решение политическим.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Украина готова обменять Вышинского на кинорежиссера Олега Сенцова. Журналист на это не согласился.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле приветствуют решение об освобождении Вышинского.

