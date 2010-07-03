Песков призвал не завышать ожидания от саммита в "нормандском формате"

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался давать прогнозы относительно итогов саммита в "нормандском формате", намеченного на 9 декабря.

"По "нормандской четверке" я не буду высказывать какие-то ожидания: это очень серьезная встреча, долгожданная", – цитирует пресс-секретаря ТАСС.

Песков напомнил, что в работе "нормандского формата" был очень большой перерыв.

"Давайте не будем ни завышать ожидания, чтобы потом не разочаровываться, ни занижать, надеясь, что все-таки подготовка возымеет свои результаты", – сказал он.

Новый саммит лидеров Франции, Германии, Украины и России в "нормандском формате" пройдет 9 декабря в Париже. Условием России для его проведения было успешное завершение разведения сил в Донбассе и фиксации "формулы Штайнмайера".

"Нормандский формат" переговоров существует с июня 2014 года. Лидеры России, Украины, Франции и Германии собрались, чтобы обсудить урегулирование конфликта в Донбассе.