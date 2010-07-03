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Политика

15:14

Итоговый документ саммита "нормандской четверки" готовится – Песков

политика

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время готовится текст итогового документа, который может быть принят на саммите лидеров "нормандской четверки". Об этом сообщает ТАСС.

"Можно ожидать, что будет согласовываться некий текст. Что это будет за документ и будет ли он подписным – пока говорить преждевременно. Пока каких-то совместных решений на этот счет нет", – заявил Песков.

При этом пресс-секретарь отметил, что в дипломатической практике бывают документы, которые принимаются как с подписью, так и без нее. Он отметил, что обычно под документами без подписи понимаются различные заявления, декларации, меморандумы и так далее.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что саммит в "нормандском формате" будет созван при условии успешного завершения разведения сил в Донбассе и фиксации "формулы Штайнмайера". В таком случае главный вопрос будет состоять в совмещении графиков президентов.

Новый саммит лидеров Франции, Германии, Украины и России в "нормандском формате" пройдет 9 декабря в Париже. Условием России для его проведения было успешное завершение разведения сил в Донбассе и фиксации "формулы Штайнмайера".

"Нормандский формат" переговоров существует с июня 2014 года. Лидеры России, Украины, Франции и Германии собрались, чтобы обсудить урегулирование конфликта в Донбассе.

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