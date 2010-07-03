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Политика

19:09

Зеленский надеется на диалог о завершении конфликта в Донбассе на встрече 9 декабря

политика за рубежом

Фото: ТАСС/EPA/ Toms Kalnins

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что на встрече "в нормандском формате" будет возможность начать диалог о завершении конфликта в Донбассе.

Он назвал эту встречу победой для страны. "У нас есть возможность встретиться четырем лидерам, это возможность появилась после трех лет тишины. Это большая возможность начать этот диалог, потому что именно диалог может привести к возвращению главного – всех наших людей", – сказал украинский лидер в своем видеообращении, опубликованном на Facebook.

Зеленский заявил о желании, чтобы огонь прекратился и война закончилась. По его словам, на этой встрече можно будет обсудить возвращение территорий под контроль Киева.

Новый саммит лидеров Франции, Германии, Украины и России в нормандском формате запланирован на 9 декабря. Встреча состоится в Париже. Условием России для его проведения было успешное завершение разведения сил в Донбассе и фиксации "формулы Штайнмайера".

Этот формат переговоров существует с июня 2014 года. Лидеры России, Украины, Франции и Германии собрались, чтобы обсудить урегулирование конфликта в Донбассе.

Зеленский отмечал, что на "нормандской встрече" между Россией и Украиной начнется настоящий диалог. Глава государства подчеркнул, что главным приоритетом Украины является подписание нового долгосрочного газового соглашения.

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