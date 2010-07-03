Путин посоветовал россиянам не зацикливаться на Украине и думать о себе

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Владимир Путин посоветовал россиянам не зацикливаться на украинской проблематике. Об этом президент сказал в ходе общения с жителями Санкт-Петербурга после церемонии открытия памятника писателю Даниилу Гранину, передает ТАСС.

Один из местных жителей обратился к главе государства и изложил собственные мысли по нескольким вопросам, в том числе и об Украине. Президент выслушал его, а затем ответил: "Что ж вы все об Украине, надо и о себе подумать".

Так Путин поддержал точку зрения некоторых аналитиков о том, что украинская тематика стала занимать в российских СМИ слишком много места.

Ранее Владимир Зеленский отметил, что настоящий диалог между Россией и Украиной начнется на "нормандской встрече". Он также подчеркнул, что его главным приоритетом является подписание нового долгосрочного газового соглашения.

Новый саммит лидеров Франции, Германии, Украины и России в "нормандском формате" запланирован на 9 декабря. Встреча пройдет в Париже. Условием России для его проведения было успешное завершение разведения сил в Донбассе и фиксации "формулы Штайнмайера".