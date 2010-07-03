В Госдуме оценили планы Киева по реинтеграции Донбасса

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Депутат Госдумы Руслан Бальбек призвал не рассматривать всерьез заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова о пяти сценариях реинтеграции Донбасса. Об этом сообщает RT.

По мнению парламентария, такие высказывания являются "неким тендером на лучшего исполнителя проекта по возвращению Крыма и Донбасса". "Победитель конкурса получит солидное финансирование, славу и внимание СМИ", – заключил он.

Ранее Данилов рассказал про пять сценариев реинтеграции Донбасса. Он выразил сожаление, что не может рассказал их подробности. "Мы обязательно вернем границы Донецкой и Луганской областей, и мы обязательно вернем наш Крым", – добавил секретарь СНБО.

Накануне Владимир Путин посоветовал россиянам не зацикливаться на украинской проблематике. Об этом президент сказал в ходе общения с жителями Санкт-Петербурга после церемонии открытия памятника писателю Даниилу Гранину.

Один из местных жителей обратился к главе государства и изложил собственные мысли по нескольким вопросам, в том числе и об Украине. Президент выслушал его, после чего ответил: "Что ж вы все об Украине, надо и о себе подумать".

