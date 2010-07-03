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Политика

15:04

Кремль рассказал об ожиданиях от нормандского саммита в Париже

политика за рубежом

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

В Кремле рассчитывают на то, что саммит "нормандской четверки" поможет урегулировать острую ситуацию на юго-востоке Украины, сообщает ТАСС. Встреча запланирована на понедельник, 9 декабря.

"Настрой [у президента РФ Владимира Путина] серьезный, ожидание одно – способствовать урегулированию внутриукраинского конфликта на юго-востоке этой страны", – заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Кроме того, представитель Кремля отметил, что по итогам саммита ожидается признание безальтернативности выполнения минских договоренностей.

Во время саммита "нормандской четверки" президент РФ проведет двусторонние встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Ангелой Меркель и с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Вероятность проведения саммита Песков оценил как безусловную. В Кремле не ставят под сомнение возможность Франции обеспечить безопасность съезда, даже несмотря на протесты в Париже.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что предстоящий саммит поможет начать диалог о завершении конфликта в Донбассе. Он считает, что удастся также обсудить возвращение территорий в состав Украины.

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