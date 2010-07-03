Зеленский и Макрон поговорили о предстоящем саммите "нормандской четверки"

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Президент Украины Владимир Зеленский и лидер Франции Эмманюэль Макрон провели телефонный разговор накануне саммита в нормандском формате. Об этом передает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу главы украинского государства.

"Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Французской Республики Эмманюэлем Макроном", – рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что лидеры государств обсуждали предстоящий саммит. В частности, были скоординированы позиции двух стран.

Переговоры в нормандском формате запланированы на 9 декабря. Саммит пройдет в Елисейском дворце в Париже. В них примут участие лидеры четырех стран: президент Франции Эмманюэль Макрон, глава российского государства Владимир Путин, канцлер ФРГ Ангела Меркель и лидер Украины Владимир Зеленский.

Ранее Владимир Зеленский прокомментировал встречу в нормандском формате. Украинский лидер выразил надежду на диалог о завершении конфликта в Донбассе.