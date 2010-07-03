Зеленский поделился ожиданиями от встречи с Путиным в Париже

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Владимир Зеленский рассказал об ожиданиях от встречи с Владимиром Путиным в "нормандском формате", которая пройдет в Париже, передает РИА Новости.

Он напомнил, что уже говорил по телефону с российским лидером, когда вернули моряков. "Но это телефонный разговор. Я хочу увидеть человека", – заявил политик.

Украинский лидер признался, что за столом переговоров хочет почувствовать, что все стороны собираются "закончить эту трагическую войну". Зеленский добавил, что у всех участников запланированы двусторонние встречи.

Новый саммит лидеров Франции, Германии, Украины и России в "нормандском формате" пройдет 9 декабря в Париже. Условием России для его проведения было успешное завершение разведения сил в Донбассе и фиксации "формулы Штайнмайера".

В Кремле рассчитывают на то, что саммит "нормандской четверки" 9 декабря поможет урегулировать острую ситуацию на юго-востоке Украины. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что по итогам саммита ожидается признание безальтернативности выполнения минских договоренностей.

Президент РФ проведет двусторонние встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Ангелой Меркель и с Владимиром Зеленским. Последний выразил надежду на то, что на саммит позволит начать диалог о завершении конфликта в Донбассе. Он назвал эту встречу победой для страны.