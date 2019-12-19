Набсовет РУСАДА выразил несогласие с санкциями WADA

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Наблюдательный совет Российского антидопингового агентства не согласился с решением исполкома WADA, который ввел в отношении РУСАДА санкции на четыре года. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на главу набсовета объединения Александра Ивлева.
Он пояснил, что рекомендация по несогласию с решением будет представлена на обсуждение собранию РУСАДА, после чего будет сформировано письмо от имени главы государства. Ивлев добавил, что это должно произойти в течение 10–15 дней.
"Далее мяч будет на стороне WADA, и мы будем обсуждать это в правовом поле", – добавил Ивлев.
Он рассказал и о том, что набсовет сомневается в рекомендациях Комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства, на основании которых исполком WADA принял решение отстранить РУСАДА. Ивлев добавил, что считает неприемлемым, когда наказывают коллективно чистых спортсменов.
"Мы находимся в постоянном диалоге с ключевыми спортивными организациями, есть разногласия в подходах, но Россия остается частью мировой спортивной культуры", – заключил Ивлев.
9 декабря исполком WADA вынес решение отстранить Россию на четыре года от проведения и участия в международных спортивных соревнованиях. Причиной стали измененные данные Московского антидопингового агентства.
Это означает, что на чемпионаты мира допустят только "чистых" атлетов из России, которые будут соревноваться в нейтральном статусе – без флага и гимна страны. Посещать международные спортивные мероприятия также запрещено российским госслужащим и руководству Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета России (ПКР).
Ранее сообщалось, что российские спортсмены продолжают готовиться к Олимпийским играм 2020 года в Токио и другим крупным международным соревнованиям, несмотря на санкции исполкома WADA.
Министр спорта РФ Павел Колобков выразил уверенность в том, что все крупные международные соревнования, проведение которых запланировано в России, состоятся.
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