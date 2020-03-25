Олимпийский комитет РФ поддержал решение МОК о переносе Олимпиады

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Президент Олимпийского комитета РФ Станислав Поздняков поддержал решение главы МОК Томаса Баха о переносе Олимпиады в Токио на 2021 год, сообщает Агентство "Москва".

Он отправил открытое письмо Баху, где отметил, что это решение вызвано желанием максимально снизить риски угрозы здоровья людей. Поздняков надеется, что Олимпиаду удастся провести в первой половине 2021 года.

"Этому решению предшествовала масштабная аналитическая работа, взвешенная оценка всех за и против, бесчисленные консультации и переговоры – все осложнялось колоссальным давлением приверженцев радикальных мер", – написал Поздняков.

Также он пожелал здоровья всем представителям МОК. Поздняков выразил надежду, что им удастся преодолеть любые обстоятельства, объединив усилия всей "олимпийской семьи".

Правильность решения по переносу Игр отмечал и депутат Госдумы Артур Таймазов. Он выразил надежду, что подобных проблем не будет возникать в дальнейшем.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ подчеркнул, что Олимпийские игры должны состояться не позднее лета 2021 года. Также в этом году не будут проводить и Паралимпийские игры.

Ранее о необходимости переноса заявляли в Олимпийском комитете США. Решение не участвовать в Играх вне зависимости от предписаний МОК ранее приняло несколько стран, в числе которых – Канада и Австралия.

Согласно последним данным ВОЗ, всего в мире зафиксировали уже более 375 тысяч случаев заражения коронавирусом. Более 16,3 тысячи человек стали жертвами инфицирования COVID-19. В России зарегистрировано 658 случаев заражения коронавирусом.